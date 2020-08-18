Женщина вернула кроссовкам за одну ночь первозданный вид и восхитила сеть - фото

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домохозяйка из Австралии поделилась в Facebook лайфхаком, который пригодится всем любителям белых кроссовок.

Девушка рассказал в сети, что у нее есть давний трюк, который помогает старым и грязным кроссовкам вернуть их первозданный вид. Для этого австралийка берет не самое дорогое средство для стирки, стоимость которого около $1,3 в магазине рядом с ее домом. Затем с помощью щетки обрабатывает самые проблемные места на обуви и отправляет пару кроссовок на ночь замачиваться в стиральном порошке.

Разумеется, девушка поделилась секретом в группе для мам в Facebook, а также прикрепила фотографию "до и после". Удивительно, но простой и не затратный способ помог жительнице Австралии вернуть белым кроссовкам первозданный блеск и цвет, что восхитило юзеров сети.

Фото Facebook

Они отметили, что возьмут домашний лайфхак на вооружение, а также поблагодарили девушку. "Я уже почти выбросила свои белые кроссовки, как вдруг увидела твой трюк! Ты их спасла!" - написала одна из пользовательниц Facebook. -0-