Женщина заменила себя картонной копией, чтобы присматривать за ребенком

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Японии придумала хитроумный лайфхак, чтобы избежать лишних криков своего ребенка, пишет Daily Mail.

Дело в том, что годовалый сын матери каждый раз начинал сильно кричать и плакать, когда она покидала комнату. Поэтому женщина пошла на хитрость и сделала несколько своих картонных копий в полный рост. Результат она записала на видео и поделилась в Twitter.

Хитрость удалась и девушка смогла оставлять ребенка со своим "альтер эго" на 20 и больше минут. Разумеется, в это время за малышом присматривали другие члены семьи. Сын принимал картонную копию мамы за настоящего человека и продолжал спокойно играть со своими игрушками.

У "картонной мамы" есть две позы: один портрет изображает женщину, которая стоит и смотрит вниз, а другой - девушка стоит на коленях и улыбается. -0-