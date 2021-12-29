Женщина запретила свекрови видеться с внуками после одной произнесенной фразы

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад женщина из США поделилась на Reddit любопытной историей, которая привлекла внимание пользователей сети.

Женщина рассказала, что запретила своей свекрови видеться с внуками, а причиной тому стала одна фраза из уст бабушки. Американка отметила, что у них с мужем четверо детей, однако мать супруга назвала "настоящим внуком" только младшего ребенка, который похож на отца. По мнению свекрови, остальные дети не похожи на него, поэтому она обвинила невестку в измене.

Все дело в том, что муж - латиноамериканец, а жена - белая американка. Этот факт не давал свекрови покоя, ведь трое детей были больше похожи на маму. Четвертый малыш сразу же стал бабушкиным любимчиком. Такое отношение бабушки к внукам не понравилось женщине, и она запретила свекрови общаться с детьми, если та не чувствует себя их родной бабушкой.

После случившегося свекровь отправила невестке множество сообщений, в которых просила не разлучать ее с новорожденным, однако рассказчица настояла на своем. Подобное решение поддержали и многие пользователи сети, которые встали на сторону мамы детей.-0-