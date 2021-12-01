Женщина запретила видеться свекрови с внуками из-за одной детали

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на Reddit поделилась историей из своей семьи, которая разделила юзеров на два лагеря.

Женщина рассказала, что запретила матери мужа видеться с двумя внуками, а все из-за поведения свекрови. Оказалось, что женщина никак не уделяет внимание двухлетнему мальчику, а вот с двухмесячной внучкой готова проводить все свободное время. Причем, когда родился сын женщины, бабушка ни разу не навестила и не позвонила семье, чтобы узнать о делах малыша.

Все изменилось, когда у пары родилась дочь. Свекровь стала часто приходить к ним в гости. Однако все ее внимание было сосредоточено на внучке. Также, как отметила рассказчица, мать ее мужа стала приносить подарки для внучки и никогда не делала этого для внука. Этот факт расстраивал женщину, и она сказала бабушке, что запретит ей видеться с внуками, если та не начнет уделять внимание им обоим.

Молодая мама хотела, чтобы психика его сына не пострадала от действий свекрови. Впрочем, бабушка назвала женщину неблагодарной, а многие родственники встали на сторону свекрови. С другой стороны, юзеры поддержали молодую маму и отметили, что она вправе решать за ребенка. Кроме этого, многие пользователи призвали не слушать родственников и делать так, как говорят инстинкты, ведь у молодой мамы они могут проявляться небезосновательно. Впрочем, споры продолжаются в комментариях, а сам пост собрал уже тысячи лайков. -0-