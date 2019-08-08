Женщинам разрешили плавать топлес в Барселоне

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэрия Барселоны приняла решение разрешить женщинам купаться топлес в бассейнах города, об этом пишет
Таким образом было решено бороться с дискриминацией по половому признаку, так как мужчины плавают в плавках, не пряча верхнюю часть тела. Сигналом к введению новых правил послужили несколько жалоб от жительниц города. Они сообщили, что в разных бассейнах Барселоны действуют разные запреты.
Например, есть места для купания, где находиться топлес можно только в зоне для загара, а в других закрытых городских бассейнах на занятие водными процедурами топлес распространялось табу.
Власти Барселоны увидели в этом нарушение закона о "равенстве в одежде". В нем сказано, что жителю города никто не вправе указывать на то, что ему носить из одежды. Новое уведомление из мэрии было отправлено во все спортивные центры, где имеются бассейны. -0-
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