Женщинам разрешили плавать топлес в Барселоне

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэрия Барселоны приняла решение разрешить женщинам купаться топлес в бассейнах города, об этом пишет Daily Mail .

Таким образом было решено бороться с дискриминацией по половому признаку, так как мужчины плавают в плавках, не пряча верхнюю часть тела. Сигналом к введению новых правил послужили несколько жалоб от жительниц города. Они сообщили, что в разных бассейнах Барселоны действуют разные запреты.

Например, есть места для купания, где находиться топлес можно только в зоне для загара, а в других закрытых городских бассейнах на занятие водными процедурами топлес распространялось табу.

Власти Барселоны увидели в этом нарушение закона о "равенстве в одежде". В нем сказано, что жителю города никто не вправе указывать на то, что ему носить из одежды. Новое уведомление из мэрии было отправлено во все спортивные центры, где имеются бассейны. -0-