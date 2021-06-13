Женщине пришлось силой затягивать в дом пса, который несколько часов загорал на солнце (Видео)

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появился забавный ролик с участием собаки, которая обожает принимать солнечные ванные.

В одном из городов в США установилась солнечная погода, поэтому пес по кличке Джейк уже был на улице. Собака развалилась на веранде и расслабилась под палящим солнцем. Температура повышалась, поэтому хозяйка позвала питомца в дом, чтобы тот не перегрелся.

Дальше произошло самое забавное, ведь Джейк всячески отказывался покидать задний двор. Тогда женщине пришлось затягивать пса в дом, иначе тот мог получить солнечный удар. Этот момент и попал в объектив камеры, который развеселил десятки тысяч пользователей. -0-