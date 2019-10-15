Женщину-кошку в новом Бэтмене сыграет Зои Кравиц

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Зои Кравиц станет новой Женщиной-кошкой, которая появится в будущем фильме про Бэтмена. Об этом сообщает портал Deadline .

Актриса появится в новом образе 25 июня 2021 года. Именно на эту дату запланирована премьера фильма о супергерое из Готэма, которого сыграет Роберт Паттинсон. В свою очередь, роль злодея исполнит Джона Хилл, однако пока не сообщается, какого из многочисленных антагонистов Бэтмена выберет режиссер Мэтт Ривз.

К слову, Зои Кравиц уже играла Женщину-кошку: актриса озвучивала этого персонажа в фильме "Лего Фильм: Бэтмен". Ранее этого персонажа успели в кино сыграть Энн Хэтэуэй, Холли Берри и Мишель Пфайффер. -0-