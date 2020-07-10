Женщину оштрафовали за езду на авто со скоростью 703 км/ч

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Италии получила по почте штраф за превышение скорости в 10 раз, об этом пишет издание Motor.

Итальянка ехала по городу Оффанья и наткнулась на неисправную дорожную камеру. Устройство зафиксировало, что девушка на своем Ford двигалась со скоростью 703 км/ч. Полиция не стала проверять данные и выставила автомобилистке штраф в 850 евро.

Правоохранителей не смутило, что максимальная скорость авто составляет 250 км/ч. Женщина не согласилась с таким вердиктом и намерена оспаривать штраф. Полицейские ,в свою очередь, внесли в водительское удостоверение женщины сразу 10 штрафных баллов. -0-