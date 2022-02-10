Женщины показали разницу со своими мужьями с помощью нескольких фото - между ними настоящая пропасть!

Фото Reddit
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчины с Марса, а женщины с Венеры - так гласит знаменитое выражение. Кажется, причем тут космос, однако при взгляде на несколько фотографий все встанет на свои места.
Многие жены решили поделиться на Reddit снимками, которые наглядно показывают разницу между мужчиной и женщиной. Это касается отношения к жизни, окружающему миру и личной гигиены. Кадры отчетливо дают понять, что между мужем и женой может быть настоящая пропасть.
Причем, чем дольше длится брак - тем уморительнее отличия. Не верите? Оцените сами! Возможно, кто-то из вас в этих фото узнает себя.-0-
Как фотографируют девушки и парни
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Такие разные бурито!
Без комментариев
Слева - собака жены, справа - мужа
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Фото Reddit
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