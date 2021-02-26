Женщины рассказали о признаках идеального любовника

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно британское издание провело опрос женщин, чтобы выяснить признаки идеального мужчины. Об этом пишет Daily Star.
Согласно данным опроса, борода у мужчин и карие глаза - главные признаки идеального любовника. За это отдали свой голос 73 процента опрошенных женщин. Они считают, что растительность на лице делает мужчину брутальным и зрелым. Также 71 процент респонденток назвали карие глаза одним из признаков идеального мужчины.
На третьем и четвертом месте из признаков идеального любовника оказались пирсинг и татуировки. За эти варианты проголосовало 70 и 62 процента опрошенных женщин соответственно. Называли и другие черты мужчин, которые женщины считают одними из самых привлекательных. В этот список попали широкие плечи, большой размер стопы, лысина или широкие брови. -0-