Жену Александра Малинина не смогли отличить от дочери

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена знаменитого певца Александра Малинина поделилась в Instagram семейным снимком и поставила в ступор пользователей сети.

57-летняя Эмма Малинина позирует с мужем и 19-летней дочерью Устиньей рядом с елкой. Семья выглядит прекрасно, однако внимание юзеров Instagram привлекла другая деталь: многие не смогли с первого раза понять - где находится дочь, а где мама.

Фанаты поспешили выразить свое восхищение красотой Эммы Малининой, а также отметили, что вместе с дочкой они выглядят ровесницами. Пост собрал тысячи лайков.-0-