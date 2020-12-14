Жгучая брюнетка из "Ворониных" показала, какой она была блондинкой

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова удивила фанатов архивным снимком, на котором она предстала со светлым цветом волос.

Сейчас Екатерина с темными волосами, поэтому фолловеры не ожидали увидеть ее в образе блондинки. Надо сказать, что впечатление актриса произвела сильное. Множество восторженных комментариев, наверняка, порадовали артистку. Возможно, она даже подумает о смене цвета волос.

Кстати, Кристина Асмус решилась на смену имиджа: она перекрасилась в брюнетку.-0-