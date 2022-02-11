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Калейдоскоп
11 февраля 2022, 01:57

Жильцы дома в Австралии сделали на чердаке неоднозначную находку и прославились в сети

Фото TikTok
Фото TikTok

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько молодых людей, которые снимают жилье в австралийском городе Мельбурн, обследовали дом и сделали пугающую находку. Об этом один из парней рассказал в TikTok.

Соседи арендуют таунхаус и в один из дней решили проверить чердак. Они не рассчитывали найти что-то, однако сделали неоднозначную находку, которая их всерьез перепугала. Молодые люди забрались под крышу и поняли, что здесь кто-то недавно был без их ведома.

Как оказалось, кто-то, по неизвестной причине, аккуратно повесил на стене грязные ботинки, пыльную одежду и пакеты, внутри которых находились пластыри, сигареты и клочки волос. Еще несколько пластиковых пакетиков содержали странные жидкости. Кроме того, на чердаке оказались пленочные фотографии, предположительно, сделанные в начале 1990-х, на которых был изображен футболист и некий мужчина.

Жильцы явно не ожидали сделать на чердаке такую неоднозначную находку. Они сообщили об этом владельцу дома, однако тот предпочел ничего не делать. Впрочем, ролик, размещенный в соцсетях, прославил парней, ведь за короткое время пугающие кадры посмотрели огромное число раз.-0-

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Теги
Австралия видео жилье социальные сети
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