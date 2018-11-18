Житель Бельгии выиграл в лотерею 50,3 млн евро

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бельгии выиграл 50,3 млн евро в лотерею EuroMillions, сообщает МИР 24. Чтобы выиграть джекпот, нужно было угадать пять цифр и правильно выбрать две "звезды удачи".

Выигравший стал четвертым победителем этой лотереи в Бельгии в этом году и восьмым бельгийцем, который стал миллионером благодаря EuroMillions. Счастливчик - уроженец Албании, у него четверо детей. Его выигрыш стал пятым по величине в истории лотереи. Он собирается продолжить покупать лотерейные билеты и поделиться выигрышем с бедными.

В октябре 2016-го года брюссельский дворник выиграл самый крупный выигрыш в истории. Он получил 168 млн евро и сразу же перестал работать. Первая международная лотерея EuroMillions была проведена в феврале 2004 года во Франции, Испании и Великобритании. В октябре того же года к лотерее присоединились Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.

Большое число многомиллионных выигрышей в этой лотереи объясняется тем, что у нее один из самых больших призовых фондов в мире.-0-