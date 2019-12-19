Житель Бразилии 20 минут дрался с анакондой, чтобы спасти своего пса - видео

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Бразилии спас своего пса из цепкой хватки дикой анаконды, сообщает Daily Mail.

Житель города Сан-Паулу Пауло Маркетти работает ветеринаром и уже однажды спас своего питомца по кличке Него. Он забрал собаку с улицы, откормил и вылечил.

В тот день Маркетти пришлось спасать своего друга снова. Мужчина отправился с другом, который дрессирует собак, и его 14-летним сыном на велопрогулку вдоль местного озера. Вместе с ними погулять отправились десятки собак. В какой-то момент питомец Пауло подбежал к воде, где затаилась огромная анаконда в ожидании своей добычи.

Мужчина услышал лай, а после визг, который издавал Него. Перед ветеринаром предстала картина: змея обвила пса и стала тащить его в воду. Мужчина бросился в озеро и вытащил животных на берег.

После этого началась 20-минутная спасательная операция. На помощь Маркетти пришли друзья. Вместе они смогли разжать крепкие челюсти анаконды. После хитрых манипуляций с палочками сахарного тростника, анаконда сдалась и отпустила пса, а после как ни в чем не бывало скрылась в воде.

Пострадавшей собаке повезло. Она не получила травм, а только отделалась легким испугом. -0-