Житель Флориды разжал пасть аллигатора, чтобы спасти своего пса

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятный случай произошел с местным жителем Флориды в США, сообщает New York Post .

Мужчина из города Нокомиса смог голыми руками спасти своего пса из пасти дикого аллигатора. Он прогуливался по берегу реки со своим лабрадорам. В какой-то момент собака пропала и хозяин бросился искать питомца. Он понял, что животное упало в воду, однако увидеть его не удалось.

В этот момент мимо проплывал аллигатор, который схватил пса и решил его съесть. Недолго думая, мужчина бросился в воду, подплыл к опасному хищнику и голыми руками разжал его пасть, чтобы вытащить своего пса.

После этого собака и ее хозяин благополучно выбрались на берег и отправились в ветеринарную клинику. Они отделались несколькими царапинами и легким испугом. В свою очередь, аллигатора нашли спустя шесть часов и схватили.