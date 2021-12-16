Житель Индии загипнотизировал змею танцем, а затем поймал ее голыми руками (Видео)

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно офицер лесной службы Индии Сусанта Нанда разместил в Twitter очень интересный ролик, который привлек внимание пользователей.

В кадре мужчина в униформе намерен поймать кобру голыми руками. Для этого он исполнил танец, который загипнотизировал змею. В ролике Сусанта Нанда пританцовывает, а после поднимает руки над головой. Кобра все это время завороженно наблюдала за человеком, пока тот не поймал опасное существо за голову.

Even that snake was awestruck with the smart drill of the man in uniform...

(But don't try this if you are not trained ) pic.twitter.com/OK1dCze5KG — Susanta Nanda (@susantananda3) December 12, 2021

Пользователи сети были восхищены увиденным и быстро принялись обсуждать ролик в комментариях. Неудивительно, что видео за короткое время собрало десятки тысяч лайков.-0-