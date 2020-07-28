Житель Индонезии продает участок с прекрасным дополнением - фото

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Индонезии выставил на продажу земельный участок и объявление стало очень популярным у пользователей сети. Об этом пишет Kompas.com.

Землевладелец по имени Арис Софиянто опубликовал в Facebook пост, где расписал все преимущества своего участка: размер - 72 квадратных метра, расположен он в Гондангманисе, Кудус (Центральная Ява). Также парень в объявлении подчеркнул, что в стоимость входит асфальтированный подъезд, а цена - 100 миллионов рупий.

Впрочем, не красочное описание привлекло внимание пользователей. Они были удивлены примечанию к посту. В нем мужчина акцентировал внимание на том, что если покупатель его устроит, то в придачу к участку он получит его сестру, которая ищет серьезные отношения.

Фото Facebook

К объявлению мужчина приложил фото своей родственницы, которая оказалась очень симпатичной. Разумеется, на пост откликнулись множество покупателей. Позже Арис прояснил, что его сестра дважды разведена и разочаровалась в любви, поэтому таким необычным способ ищет настоящее счастье. -0-