Житель Камчатки велосипедом отбился от медведя

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобилист на Камчатке смог запечатлеть интересные кадры, наполненные экшеном, об это пишет "Кам 24".

Мужчина ехал по трассе, когда заметил двух туристов. Один из них находился в стороне, а вот его другу пришлось сражаться за свою жизнь. Прямо на него кидался медведь.

Человек стал отбиваться от животного велосипедом, а позже к нему подъехал автор ролика. Медведь решил не связываться с несколькими людьми и скрылся в лесу. Неизвестно, что стало причиной такого поведения животного, однако егеря считают, что местные жители прикормили медведя, поэтому он очень агрессивно просил еду.-0-