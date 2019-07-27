Житель Канады выиграл джекпот размером $45,5 млн в национальной лотерее

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билет лотереи Lotto Max был продан в провинции Британская Колумбия. Выигрыш по нему составил 60 млн канадских долларов ($45,5 млн), сообщает компания OLG, проводившая розыгрыш.
Ни один из шести "утешительных" призов по миллиону канадских долларов разыгран не был.
По правилам национальных лотерей для получения приза нужно предъявить организаторам выигрышный билет и раскрыть имя, которое станет достоянием общественности.
Крупнейший в истории Канады джекпот был разыгран в лотерею "6 из 49" в 2015 году. Выигрыш составил $49,5 млн. А недавно канадец выиграл джекпот в $7 млн, но за деньгами не пришел.-0-
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