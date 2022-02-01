Житель Китая создал гигантский пауэрбанк - он способен запитать целый дом!

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энтузиаст из Поднебесной решил кардинально решить проблему емкости заряда пауэрбанка и создал уникальное устройство. Кадры он разместил на YouTube.

Популярный блогер Handy Geng подошел к созданию устройства с энтузиазмом, что помогло мужчине создать огромный пауэрбанк. Причем, стимулом стало желание превзойти друзей, у которых портативные аккумуляторы были большей емкости, чем у жителя Китая.

Handy Geng решил не мелочиться и обошел всех своих знакомых, а также многих людей в мире, ведь ему удалось создать устройство объемом в 27 000 000 мАч в металлическом корпусе.

Отмечается, что подобной емкости хватит, чтобы запитать целый частный дом. Кроме этого, на пауэрбанке имеется сразу 60 розеток, которые способны поддерживать выходное напряжение в 220В. Это означает, что гигантский аккумулятор способен заменить индукционную плиту, телевизор и стиральную машину, а также заряжать до 20 смартфонов, планшетов или ноутбуков одновременно.-0-

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