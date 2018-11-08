Житель Китая вышел из 12-летней комы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китаец вышел из 12-летней комы, сообщает британская газета Daily Mirror.

Житель Китая впал в кому в 2006 году после серьезного ДТП, мужчине было 36 лет. С того момента за ним ухаживала пожилая мать, которая все свои сбережения потратила на лечение.

В тот момент, когда сын очнулся, женщина находилась рядом. Мужчина пока не говорит, но может улыбаться. Мать полна оптимизма, она уверена, что он полностью придет в себя и станет абсолютно здоров.-0-