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Калейдоскоп
06 сентября 2021, 08:55

Житель Китая запечатлел молнию, которая 12 раз ударила в одно место (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из города Циндао в Китае смог сделать поистине уникальные кадры, которыми он с радостью поделился в сети.

На город обрушилась гроза и парень решил записать на видео разгул стихии. Мужчина намеревался запечатлеть молнию, но даже не подозревал, насколько ему повезет. В какой-то момент он сорвал настоящий электрический джекпот.

Житель Китая запечатлел молнию, которая двенадцать раз ударила в одно и тоже место. Буквально за десять секунд в фонарь, установленный перед домом, попало 12 разрядов. Мужчина к такому явно не был готов и поспешил скрыться в жилище, а вот кадры впечатлили огромное число юзеров. -0-

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