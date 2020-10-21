Житель Сочи попытался вплавь догнать маршрутку - видео

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный осенний ливень ударил по Сочи, из-за чего улицы оказались затоплены. Местные жители делятся впечатляющими кадрами в соцсетях.

На запись попал мужчина, который решил совместить приятное с полезным. Житель Сочи попытался догнать маршрутку вплавь, а также поплавать прямо в городе.

Мужчина перебирается под ограждением и попадает в мощный поток воды, который уносит его прямо в направлении маршрутки. Житель Сочи решил не переусердствовать и просто расслабился, догнав автомобиль через несколько секунд.

К слову, он не единственный, кто устраивает такие заплывы на улицах города. Многие туристы и другие местные жители тоже не боятся развлекаться таким способом. -0-