Житель США выиграл джекпот второй раз за три года

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского штата Мичиган второй раз за три года выиграл в лотерею 4 млн долларов. Залогом удачи счастливчик считает тот факт, что защитные поля он стирал подаренной ему отцом монетой, пишет UPI.

В 2017 году он сорвал денежный куш в первый раз и сразу уволился с работы и занялся любимым делом – рыбалкой. После второго выигрыша он также планирует тратить деньги на любимое дело.

"Я продолжу заниматься рыбалкой и наслаждаться временем с сыном и семьей", - рассказал американец.

Он добавил, что отказался от небольших регулярных выплат полной суммы и предпочел единовременный платеж в размере $2,5 млн.-0-