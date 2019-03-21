Житель Великобритании снял видео с мышью, которая "убиралась" в его гараже

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео, на котором видно, что грызун наводит порядок в гараже, выложил на своем YouTube-канале телеканал
Этот забавный ролик снял 72-летний житель Великобритании Стив Маккирс.
Однажды утром мужчина обнаружил свою отвертку в коробке с орехами, которыми он кормит птиц. Затем стал находить там тяжелые цепи и другие предметы.
По его словам, каждый раз когда он оставлял на столе беспорядок, на утро все вещи были разложены по своим местам. Маккирс попросил соседа установить в его гараже камеру на всю ночь.
Когда утром они вместе посмотрели запись, то увидели, что порядок наводила мышь. Оказалось, что иногда грызун пытался перетащить вещи в несколько превышающие его размеры, например, дрель. В основном это были металлические предметы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3925 BYN
|2.387 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.097 BYN
|2.101 BYN
|RUB
|3.2894 BYN
|3.282 BYN
|3.29 BYN