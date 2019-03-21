Житель Великобритании снял видео с мышью, которая "убиралась" в его гараже

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео, на котором видно, что грызун наводит порядок в гараже, выложил на своем YouTube-канале телеканал SWNS TV .

Этот забавный ролик снял 72-летний житель Великобритании Стив Маккирс.

Однажды утром мужчина обнаружил свою отвертку в коробке с орехами, которыми он кормит птиц. Затем стал находить там тяжелые цепи и другие предметы.

По его словам, каждый раз когда он оставлял на столе беспорядок, на утро все вещи были разложены по своим местам. Маккирс попросил соседа установить в его гараже камеру на всю ночь.

Когда утром они вместе посмотрели запись, то увидели, что порядок наводила мышь. Оказалось, что иногда грызун пытался перетащить вещи в несколько превышающие его размеры, например, дрель. В основном это были металлические предметы.-0-