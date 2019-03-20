Житель Великобритании выиграл джекпот и решил бросить работу

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании 58-летний рабочий Эйд Гудчайлд выиграл в лотерею джекпот - 71 млн фунтов стерлингов, сообщает "МИР 24" .

Как только мужчина осознал, что произошло, заказал пиццу на вынос, острые куриные крылышки и итальянское пиво. Британец сразу же позвонил родителям, чтобы поделиться с ними этой радостной новостью.

Счастливчик заявил, что выигрыш кардинально изменит его жизнь. Он планирует уволиться с работы и отправиться в путешествие, приобретет новый дом и начнет посещать лучшие спортивные мероприятия.-0-