Житель Владивостока увернулся от бетонной плиты, когда чистил авто от снега - видео

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные кадры записали камеры наружного видеонаблюдения во Владивостоке. Видео опубликовали на YouTube.

В ролике видно, как мужчина очищает свой внедорожник от снега рядом с подъездом. В какой-то момент он поднимает голову и видит куски льда и бетона, которые направлялись прямо к нему.

Житель Владивостока поспешил уйти и чудом спасся, ведь в следующий момент на машину рухнула бетонная плита, превратившая транспорт в груду металла.

К счастью, никто из людей не пострадал, а вот авто потребует ремонта. Причиной инцидента стал ледяной дождь, который накануне парализовал Владивосток. Из-за наледи бетонная плита не выдержала вес проводов и рухнула. -0-