Жителей Шотландии ночью разбудило редчайшее природное явление (Видео)

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно жители самого крупного города Шотландии Эдинбурга проснулись посреди ночи из-за мощных хлопков, которые больше походили на отбойный молоток или взрывы.

Оказалось, что "будильником" для всего города стало редчайшее природное явление. Причем, многие жители перепугались и начали звонить в полицию, сообщая о взрывах, что было очень зря.

Как выяснилось, на город обрушилась снежная гроза. Это явление происходит, когда гром и молнии смешиваются с ливневым снегопадом. Разряды соединяются со снегом, из-за чего и образуются сильные хлопки, так перепугавшие людей.

Сообщений было так много, что полиции пришлось успокаивать население своим заявлением, а многие люди принялись в соцсетях делиться фото и видео уникального природного явления. -0-

We have have received a number of calls regarding people concerned about explosions heard. Please do not be alarmed, we are currently experiencing thunder and lightning. ????️⚡❄️ pic.twitter.com/YyZ9rbBadr — Police Scotland Control Rooms (@polscotcontrol) December 4, 2020