Лунное затмение смогут увидеть жители Беларуси в ночь с 16 на 17 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет частное лунное затмение, сообщает сайт
Помимо нашей страны, лунное затмение смогут наблюдать в Африке, Австралии, Индонезии и в Южной Америке. Кроме этого, насладиться астрономическим явлением смогут и жители большей части России.
В ночь с 16 на 17 июля Луна частично войдет в тень Земли. Половина спутника нашей планеты окажется скрытой, а другая будет подсвечиваться Солнцем. Диск Луны спрячется в тени на 65%. По мере окончания затмения, весь процесс повторится в обратном порядке.
Жители Беларуси смогут увидеть лунное затмение вечером 16 июля, когда взойдет Луна. Постепенно спутник уйдет в тень Земли. Около 10 вечера начнется полутеневое затмение, а ближе к 11 часам вечера - частное лунное затмение. Своего пика астрономическое явление достигнет в 00.31. Проход Луны через тень Земли завершится ближе к трем часам ночи. -0-
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