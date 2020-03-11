Жители города "обазнались" и вызвали полицию, чтобы поймать льва, который оказался другим животным

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавным случаем поделились в сети полицейские испанского города Молина-де-Сегура.

Как сообщили стражи порядка в официальном аккануте в Twitter, несколько дней назад им приходилось выезжать на отлов льва, но все пошло не по плану.

В один из дней правоохранителям позвонили сразу несколько местных жителей и рассказали, что по улицам города бродит лев. Встревоженные полицейские отправились на место, чтобы разобраться в ситуации. У животного был чип и стражи порядка считали информацию с него при помощи дистанционного сканера.

Правда оказалась очень забавной. Выяснилось, что лев, который переполошил весь город, - самый обычный пес, которому сделали необычную стрижку. Просто собака была крупной, а ее обстриженная шерсть походила на гриву льва.

Правоохранители связались с хозяином, который и пролил свет на эту историю. В сети пес моментально стал звездой, а кто-то даже отметил, что такой "лев" пригодился бы многим при прогулках по вечерним паркам. -0-