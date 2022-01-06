Жители острова Пальма, где три месяца извергался вулкан, показали последствия стихии

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители острова Пальма наконец-то смогли вздохнуть свободно, ведь вулкан, который проснулся 19 сентября, перестал проявлять активность. Кадры публикуют в Twitter.

Специалисты считают, что еще не все закончилось, однако вулкан давно не подавал признаков жизни. Примечательно, что местным жителям можно верить, ведь в районе полно других вулканов, однако такого долгого и мощного извержения, которое нанесло бы столько же урона, не было около 580 лет. Люди постепенно возвращаются в свои дома, в связи с чем местные жители приступили к устранению последствия разгула природной стихии, а кадрами с острова делятся в соцсетях.

За три месяца извержения остров Пальма практически полностью покрылся пылью и пеплом. Также были уничтожены дороги и несколько тысяч домов. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь из-за извержения вулкана и застывшей лавы остров увеличился в размерах на 43 гектара. С другой стороны, сейчас пейзаж острова больше напоминает картину из мира постапокалипсиса, однако это привлекает туристов и ученых.-0-

Фото Twitter