Жители острова Пальма, где три месяца извергался вулкан, показали последствия стихии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 6 января 2022
Минск -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:47 Гайдукевич: то, что происходит в Казахстане, имеет отношение и к нам Общество
18:36 Захарова главе МИД ФРГ: НАТО должно заплатить за преступления в Сирии, Ираке, Ливии, Югославии Политика
18:21 Первому от Первого: в Калинковичах поздравили родителей первенца 2022 года Президент
18:20 Международная научно-практическая конференция на тему белорусско-китайских отношений пройдет в БГУ Общество
18:11 Медик: при тестировании на COVID-19 детей следует проверить и на грипп Общество
18:06 Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии "За духовное возрождение" Спорт
18:01 Генсек ОДКБ провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана Политика
17:53 ФОТОФАКТ: Белорусские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ отправляются в Казахстан Общество
17:50 Хренин: в составе миротворческой роты Беларуси только военнослужащие по контракту Общество
17:48 Лукашенко присудил специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2021 года Президент
17:48 Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства Президент
17:45 Депутат: желающих дестабилизировать ситуацию в странах постсоветского пространства предостаточно Общество
17:40 Медик рассказала, кто из детей при заражении омикроном находится в группе риска Общество
17:21 Спустя полвека в Лидском районе возрождают обряд "Три Короля" Регионы
17:19 Нетрезвый бесправник устроил смертельное ДТП в Калинковичском районе: суд вынес приговор Происшествия
17:16 Необычная сыпь появляется у 15% зараженных омикроном детей Общество
17:14 КГК Могилевской области выявил в хозяйствах недостатки в содержании скота зимой Регионы
17:03 Шило: закрепление в проекте Конституции социальной направленности государства одобрено медиками Общество
16:58 Кухарев: педагоги являются проводниками идей, определяющих развитие страны Регионы
16:55 Определены полуфинальные пары Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
16:54 Лукашенко рассказал, почему "гвалтуют оппы", и о нюансах работы бандитских СМИ по Казахастану Президент
16:46 Вольфович: фальсификация истории становится инструментом дестабилизации внутриполитических процессов Политика
16:38 Матусевич о проекте Конституции: Беларусь выходит на новый этап исторического развития Общество
16:33 Крупко: для меня историческая память начинается с воспоминаний вернувшегося с войны дедушки и родных, переживших оккупацию Регионы
16:30 В Орше грабитель во дворе напал на пенсионерку Регионы
16:28 "Детально разобрали ситуацию". Лукашенко похвалил белорусских журналистов и политологов Президент
16:24 Петровский: сейчас ОДКБ проходит фактически экзамен Политика
16:24 Кибермошенники списали со счета жителя Слуцка около Br20 тыс. Происшествия
16:19 Лукашенко рассказал о ночных переговорах по Казахстану и решении ввести туда миротворцев Президент
16:05 СК: новые обстоятельства в деле о смерти жителя Речицы Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
06 января 2022, 18:02

Жители острова Пальма, где три месяца извергался вулкан, показали последствия стихии

Фото Twitter
Фото Twitter

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители острова Пальма наконец-то смогли вздохнуть свободно, ведь вулкан, который проснулся 19 сентября, перестал проявлять активность. Кадры публикуют в Twitter.

Специалисты считают, что еще не все закончилось, однако вулкан давно не подавал признаков жизни. Примечательно, что местным жителям можно верить, ведь в районе полно других вулканов, однако такого долгого и мощного извержения, которое нанесло бы столько же урона, не было около 580 лет. Люди постепенно возвращаются в свои дома, в связи с чем местные жители приступили к устранению последствия разгула природной стихии, а кадрами с острова делятся в соцсетях.

За три месяца извержения остров Пальма практически полностью покрылся пылью и пеплом. Также были уничтожены дороги и несколько тысяч домов. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь из-за извержения вулкана и застывшей лавы остров увеличился в размерах на 43 гектара. С другой стороны, сейчас пейзаж острова больше напоминает картину из мира постапокалипсиса, однако это привлекает туристов и ученых.-0-

Фото Twitter

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
извержение вулкана природа стихийное бедствие фотография
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Синьхуа ФОТОФАКТ: Выставка ледяных фонарей в Харбине
Скриншот из видео Бывшая попросила вернуть деньги, и парень подошел к этому с креативом - забавное видео!
Фото The Good News Network Девушка подружилась с официанткой, а после совершила достойный уважения поступок
Фото irontrax Красавчик! Мужчина за рулем тяжелого грузовика удержал его на дороге и попал на видео
Фото Mirfactov Мужчина купил развалившийся дом, однако в гараже нашел настоящее сокровище
Скриншот из видео Один из самых трогательных моментов в жизни удалось записать на видео в США
Главное
Во время совещания Лукашенко: Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды
Сергеенко: мы стоим за правдивое освещение всех страниц истории
Данилович: Запад стремится убрать с постсоветского пространства чувство, что мы наследники Победы
Мечты сбываются! Не упустите шанс выгодно приобрести апартаменты! До конца АКЦИИ осталось 2 дня!
Топ-новости
Лукашенко рассказал о ночных переговорах по Казахстану и решении ввести туда миротворцев
Первому от Первого: в Калинковичах поздравили родителей первенца 2022 года
Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства
МИД: белорусским гражданам в Казахстане оказывается всестороннее содействие
Генсек ОДКБ провел телефонные разговоры с президентами Беларуси и Казахстана
В Беларуси обсуждается создание совета по исторической политике
Накануне Рождества воспитанников Вилейской школы-интерната навестил Президентский спортивный клуб
Пиневич: служба охраны материнства и детства стала визитной карточкой системы здравоохранения
Рачков: историческая политика в эпоху гибридных войн приобретает стратегическую значимость
Необычная сыпь появляется у 15% зараженных омикроном детей
ФОТОФАКТ: Белорусские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ отправляются в Казахстан
ГАИ призывает быть предельно осторожными при гололеде и мокром снеге
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1400 пациентов с COVID-19, выписаны 1378
Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси 7 января
Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.