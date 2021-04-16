Жители Польши испугались странного существа, которое оказалось круассаном (Фото)

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавная история произошла с местными жителями города Краков, когда те у себя за окном обнаружили нечто пугающее. Историю опубликовали на Facebook.

Утром 14 апреля жители одной из многоэтажек выглянули на улицу и заметили на дереве странное существо. Люди быстро заперли все окна, а самая встревоженная женщина позвонила в Краковское общество защиты животных.

Она пояснила, что перед ее окном вот уже два дня сидит некое пугающее коричневое существо. Жители побоялись того, что оно сможет забраться в квартиру. Тогда на место отправились специалисты, которые решили узнать, что за животное держит в страхе весь дом.

Они прибыли на место и сделали уморительное открытие. Оказалось, что местных жителей напугал обычный круассан, который кто-то выбросил в окно. Выпечка удачна упала на дерево, где и застряла. Эта ситуация повеселила всех, однако специалисты напомнили, что не стоит оставлять подобные случаи без внимания, ведь на ветке всерьез могло оказаться опасное животное. -0-