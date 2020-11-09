Жители Северного полушария в ноябре на утреннем небе смогут увидеть Меркурий

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Северного полушария Земли в ноябре смогут видеть в утреннем небе Меркурий - "неуловимую" планету, которая обычно скрывается в солнечных лучах, сообщает пресс-служба Московского планетария.

"В ноябре всем жителям Северного полушария Земли предоставляется возможность увидеть утром первую планету от Солнца - Меркурий. Его утренняя видимость продлится с 4 по 24 ноября, а лучшее время для наблюдения - 12-14 ноября", - рассказали в пресс-службе.

Меркурий будет появляться над восточным горизонтом после 6 часов утра вслед за Венерой, он расположится левее и ниже этой планеты. Еще один ориентир - тонкий серп Луны. "Чтобы отыскать Меркурий, нужно встать до восхода Солнца, увидеть на востоке яркую Венеру и мысленно провести линию от нее к восходящему Солнцу. На этой линии у горизонта (если нет облаков) вы найдете Меркурий. Лучшее время наблюдения - около 7 утра", - пояснили астрономы.-0-