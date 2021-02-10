Жители США испугались НЛО в небе, но правда была куда проще - видео

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Флорида люди заметили в небе странный летающий объект и принялись делиться в соцсетях фото и видео. Ролик загрузили в Twitter.

Многие жители уже приготовились встречать инопланетян, однако этому не было суждено случиться. Дело в том, что НЛО, которое люди увидели в небе, оказался ракетой ВМС. Военные в этой области провели испытание снаряда, что и увидели тысячи людей.

Разумеется, многих этот факт расстроил, а другие были рады увидеть необычный объект в небе. -0-