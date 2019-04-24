Жителю Китая под видом щенка продали бамбуковую крысу

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китаем под видом щенка мужчине продали лысую бамбуковую крысу, пишет The Straits Times .

Как оказалось, мужчина купил животное с рук. Но вскоре стал замечать за своим питомцем странное поведение. Животное росло, и мужчина стал ловить себя на мысли, что "щенок" передвигается совсем не как собака. Он решил обратиться за помощью к интернет-пользователям. Ему рассказали, что это бамбуковая крыса.

Фото The Straits Times

Выяснилось, что он покупал себе питомца для офиса, чтобы не чувствовать одиночество во время работы. Но как ухаживать за бамбуковой крысой он не знает, поэтому решил передать животное в руки знающего человека, который готов позаботиться о зверьке.

Как известно, бамбуковые крысы водятся в южном Китае, Мьянме и во Вьетнаме. Питаются они только ростками бамбука.

В Китае приходить на работу с любимцем - привычное дело. Так работодатель помогает сотруднику чувствовать себя уверенно и спокойно, а значит работать продуктивнее.-0-