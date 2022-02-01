Жительница Австралии с двухметровыми волосами раскрыла секрет их роста (Видео)

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из Австралии, которую уже прозвали на просторах сети современной Рапунцель, раскрыла самую распространенную ошибку, которую совершают люди, желающие отрастить волосы. Ролик она разместила в TikTok.

По словам женщины, многие советуют подрезать кончики волос, чтобы вызвать их рост, однако есть более простой и действенный способ. Блогерша считает, что необходимо делать массаж кожи головы ("скальпа"). Австралийка отмечает, что это поспособствует росту шевелюры. Лишним также не будет использование масок из натуральных масел для всей длины волос.

Юзеры оказались в восторге от такого простого способа и отметили, что попробуют рекомендации на себе. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров и массу комментариев.-0-

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