Жительница Австралии выиграла джекпот и отдала половину выигрыша

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница района Редланд-Сити в штате Квинсленд в Австралии сорвала джекпот в лотерею, пишет UPI.

В результате австралийка стала обладательницей 1,4 млн австралийских долларов. Половиной этой суммы она поделилась со своей сестрой.

Женщины договорились регулярно покупать лотерейные билеты. И при выигрыше одной из них вторая отдает половину полученных денег.

Победительница заявила, что обязательно поделится джекпотом со своей сестрой. Что будет делать со своими деньгами, она еще не решила.-0-