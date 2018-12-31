Жительница Германии пыталась выставить на продажу "подержанного" мужа

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гамбурга под псевдонимом Dorte L выставила на интернет-аукцион eBay своего мужа. Об этом сообщает издание Mirror. Цена лота "Муж использованный" составила 18 евро.

40-летняя "продавщица" уточнила, что состоит в браке семь лет. По ее мнению, их отношения изжили себя, и они с мужем "больше не принадлежат друг другу".

Dorte L попросила тех, кто заинтересовался ее лотом, связываться ней по электронной почте. Она уточнила, что желающие могут испытать ее мужа на совместимость, взяв его напрокат на Рождество.

Автор объявления получила много эмоциональных откликов, но ни одного конкретного предложения.

Позднее Dorte L объяснила, что на самом деле не хотела продавать своего мужа, она разместила лот в сети ради развлечения. Выставленный на продажу муж не знал, что продается на eBay, пока не прочитал об этом в местной газете.-0-