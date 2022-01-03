Жительница США встретила в магазине очень необычного покупателя (Видео)

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из города Тампа недавно опубликовала на YouTube интересные кадры, которые привлекли внимание юзеров YouTube.

Женщина отправилась в местный магазин за покупками. Она гуляла среди рядов и решила купить кукурузу. Американка отправилась в соответствующий отдел, где ее и поджидал очень необычный покупатель.

Оказалось, что в магазин пробралась белка. Лесной обитатель решил не отправляться на кассу, а попробовать товар прямо на месте. Девушка не стала мешать необычному покупателю, однако включила камеру и записала удивительное видео, которое быстро собрало огромное число просмотров. -0-