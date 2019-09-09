Жительница Великобритании вышла замуж за дерево и планирует сменить фамилию

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Соединенного Королевства сыграла свадьбу с деревом, сообщает издание Liverpool Echo News .

Кейт Каннингем 34 года, у нее есть двое детей и молодой человек, однако связать себя узами брака она решила с деревом. Семья поддержала невесту и даже присутствовала на церемонии.

Девушка подумывает сменить фамилию и стать Элдер (Elder), что означает бузина. Такое решение было вызвано не прихотью и не помутившимся рассудком. Кейт хочет таким необычным шагом в своей жизни привлечь внимание общественности к кампании против строительства дороги через парк, в котором растет ее новоиспеченный "муж". По мнению женщины, новая трасса станет угрозой для здоровья местных жителей. -0-