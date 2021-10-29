Жительница высотки, где за окном делали ремонт, решила обрезать веревки альпинисту – ей грозит 20 лет

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странный и необычный случай произошел несколько дней назад в городе Нонтхабури на Тайване. Об этом пишет издание The Thaiger.

Несколько рабочих, среди которых был уроженец Мьянмы Сонг, приехали к 32-этажному дому, чтобы провести небольшой ремонт фасада. Пока один строитель страховал напарника на крыше, тот на веревках отправился вниз, чтобы заделать несколько трещин в здании.

Промышленный альпинист опустился до 30-го этажа, когда почувствовал что-то неладное. Веревки стали тяжелее, а чуть ниже он заметил жительницу высотки, которая разрезала страховочную систему. В этот момент строитель перепугался не на шутку, однако его удержал напарник. Вместе с другими жильцами Сонга затащили в здание, а после на место прибыли полицейские.

Странную девушку задержали. Что именно стало причиной ее поступка - точно неизвестно, однако выяснилось, что женщину привел в ярость сам факт работ без предупреждения. Впрочем, теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы, ведь правоохранители расценивают поступок жительницы высотки как покушение на убийство. Суд пройдет в ближайшие несколько месяцев. -0-