Живой пони, бабочки и необычный торт - МакSим с размахом отметила день рождения дочки

Фото из Instagram
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица МакSим поделилась с подписчиками в Instagram снимками с дня рождения ребенка.
Дочке Маше исполнилось 7 лет. И по этому случаю звезда закатила яркую вечеринку с живым пони, бабочками и необычным тортом.
Снимки получились красивые: видно, что Маша, ее мама и гости были в восторге. Сама певица выглядит шикарно: она буквально светится. Фанаты поздравили малышку, а также отметили красивые наряды.
Звезда отметила в посте, что дети с пони обращались трепетно. А также поблагодарила кондитера за красивый торт.-0-