Жонглер устроил в Австралии представление для квокк - их реакция прекрасна! (Видео)

Фото Mur.tv
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональный жонглер по имени Люк Форрестер из Австралии решил показать животный мир континента с другой стороны и впечатлил Instagram, где разместили видео.
Мужчина встретил в своем путешествии местных квокков, для которых и устроил эксклюзивное представление. Для этого автор ролика взял камни и шишки, а после приступил к представлению, ловко жонглируя предметами прямо перед зверьками.
Реакция животных оказалась прекрасной, а весь их вид показывает, что они очень заинтересованы представлением. Квокки не могли оторвать взгляд и с удовольствием продолжали наблюдать за жонглером. Реакция животных очаровала сеть и может показаться, что местные обитатели вот-вот принесут жонглеру цветы. -0-