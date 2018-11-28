Журнал Forbs назвал самых богатых знаменитостей до 30 лет

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbs составил рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей, которым еще нет 30 лет.
Первое место заняла 21-летняя младшая сестра американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Как сообщает издание, за текущий год благодаря своей линии косметики девушка заработала $166,5 млн.
Второе место досталось 27-летнему британскому певцу Эду Ширану. Доход исполнителя был оценен в $110 млн в год.
Закрыл тройку лидеров 26 -летний бразильский футболист Неймар. По подсчетам редакции журнала за год Неймар заработал $90 млн.
Отмечается, что в список вошли всего две женщины: Кайли Дженнер и кантри-певица Тейлор Свифт.
В число наиболее высокооплачиваемых звезд также попали музыканты The Weekеnd, баскетболист Джеймс Харден, боксеры Сауль Альварес и Флойд Мейвезер, футболист Дерек Карр и гольфист Джордан Спит. -0-
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