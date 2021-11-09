Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный модный журнал назвал человека, который в нынешнем году получил звание "самого сексуального мужчины". Об этом сообщает издание The News.

Согласно данным журнала, в 2021 году престижное звание получил американский актер и звезда фильмов Marvel Крис Эванс. Актер получил признание не только журналистов (https://people.com/) People, но и поддержку огромного числа фанатов.

Отмечается, что актер должен был стать "самым сексуальным мужчиной в мире" еще в прошлом году, однако угодил в скандал, из-за чего его кандидатуру отвергли. Напомним, в 2020 году это престижное звание получил актер Майкл Б. Джордан. -0-