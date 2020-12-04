Журнал People выбрал Человека года-2020

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание People назвали того, кто удостоился в 2020 году звания Человек года. Результаты были опубликованы на сайте журнала.

Эксперты пришли к мнению, что в этом году почетное звание должна получить Селена Гомес. Актриса и певица, по мнению журнала People, в этом году активно поддерживала идеи психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. Помимо всего прочего, звезда выпустила свой третий альбом и запустила бренд косметики.

Журнал People отметил ее активную поддержку движение Black Lives Matter, а также Селена Гомес высказалась о политической ситуации в США. Многие подчеркнули, что она достойна премии еще за то, что открыто рассказывала о своей борьбе с депрессией и тревожностью. -0-