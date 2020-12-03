Гитанджали Рао. Фото Time
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time впервые выбрал "Ребенка года". Им стала 15-летняя Гитанджали Рао из Колорадо, сообщает издание.
Гитанджали Рао нашла быстрый способ определять, есть ли в питьевой воде свинец. Еще одна из ее разработок - сервис под названием Kindly, который на основе технологии искусственного интеллекта способен обнаруживать факты травли в интернете.
Победителя в этой номинации выбирали из 5 тыс. претендентов в возрасте от 8 до 16 лет.
По традиции в декабре Time выберет "Человека года".-0-