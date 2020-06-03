Журнал Vogue вышел без гламура на обложке - его украсили акушерка, машинистка и продавщица

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская версия журнала Vogue решила отдать дань уважения людям, чья работа не была прекращена из-за пандемии коронавируса и поместила на обложку их фото. Снимки были опубликованы в Instagram.

Журнал сделал сразу три варианта обложки. На одной запечатлена продавщица супермаркета Аниса Омар, также на первую полосу попало фото машинистки поезда Наргуис Хорсфорд и акушерки Рейчел Миллар.

Снимки сделал популярны фотограф Джейми Хоусворт, а журналист Vogue опубликовала интервью с простыми рабочими. В нем они поделились всеми плюсами и минусами при работе во время пандемии, а также рассказали о трудностях, которые им пришлось преодолеть. -0-