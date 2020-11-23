Журналист из Нидерландов подключился к закрытой онлайн-конференции министров обороны ЕС (Видео)

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Даниэль Верлаан благодаря своей внимательности умудрился поучаствовать в закрытом совещании министров обороны ЕС. Кадрами с этим моментом поделился в Twitter один из участников собрания.

Выяснилось, что журналист из Нидерландов ничего не взламывал, а лишь внимательно отслеживал посты высокопоставленных лиц. Как оказалось, в своем Twitter министр обороны Нидерландов Анки Бейлевелд опубликовал снимок, где были запечатлены пять из шести цифр, необходимых для подключения к секретной конференции.

Фотографию быстро удалили, однако журналист успел записать номер. Путем подбора последней цифры ему все же удалось подключиться к онлайн-конференции министров обороны ЕС, чем, разумеется, очень их удивил.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

Даниэля Верлаана предупредили, что за мероприятие тут проходит и он пообещал покинуть беседу, немного поговорив с чиновниками. В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что такой пример наглядно дает понять всем должностным лицам, насколько осторожными нужно быть в сети. Разумеется, кадры развеселили юзеров Twitter, которые посмотрел ролик более 1,2 миллиона раз.